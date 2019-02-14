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Гендиректор МегаФона: к 2025 году системы «умного города» будут давать $2,5 трлн выручки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Согласно экспертным прогнозам, к 2025 году выручка от систем «умного города» в мире достигнет $2,5 трлн руб., сообщил в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.
«Уже 30-40% населения крупных городов в мире, в том числе Москвы, пользуются такими решениями, а прогноз роста мировой выручки от систем умного города составляет 2,5 трлн долларов к 2025 году с ежегодным темпом прироста более 18%», — сказал он.
Вместе с тем, отметил топ-менеджер, внедрение таких технологий требует большого количества сенсоров и датчиков на базе «интернета вещей», облачных вычислений, применения технологий «больших данных», а также высокоскоростного доступа в интернет. Поэтому в реализации «умных городов» операторы связи задействованы обязательно.
МегаФон обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации крупных высокотехнологичных проектов. Наличие экспертизы в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M решений, реализации ИКТ-проектов — все это позволяет МегаФону активно участвовать в создании инфраструктуры и решений, необходимых для функционирования элементов умного города», — сказал Вермишян.
В качестве примера он привел реализованный к Олимпиаде проект видеофиксации и аналитики видеоданных в Сочи.
«С тех пор набрали огромный объем компетенций, у нас крупная команда, работающая в ИКТ, которая по регионам развивает линейку продуктов в основном по направлениям видеоаналитики, «умной школы», «умной медицины»… У нас подписаны соглашения о пилотных проектах — это Псков, Великий Новгород, есть реализованный «умный ЖКХ» в Иннополисе. Так что мы на пороге коммерциализации и масштабирования этих проектов», — уточнил топ-менеджер «Газете.Ru», отметив, однако, что пока в России муниципалитеты из-за различий и специфики предпочитают коробочные продукты.
Среди наиболее успешных технологий «умного города» в России глава МегаФона назвал видеофиксацию и весогабаритный контроль.
«Безусловно, потенциал, огромный. Что касается масштабирования, это технологии, построенные на сетях IoT (интернет вещей. — прим.ред.): технологии жилищно-коммунального хозяйства, продуктов управляющих компаний, которые делают жизнь домохозяйств более «цифровой» и удобной (от вывоза мусора до претензионной работы)», -полагает Вермишян.
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Компании , Геворк Вермишян , Газета.Ru
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