Гендиректор МегаФона: к 2025 году системы «умного города» будут давать $2,5 трлн выручки

Согласно экспертным прогнозам, к 2025 году выручка от систем «умного города» в мире достигнет $2,5 трлн руб., сообщил в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян

«Уже 30-40% населения крупных городов в мире, в том числе Москвы, пользуются такими решениями, а прогноз роста мировой выручки от систем умного города составляет 2,5 трлн долларов к 2025 году с ежегодным темпом прироста более 18%», — сказал он.

Вместе с тем, отметил топ-менеджер, внедрение таких технологий требует большого количества сенсоров и датчиков на базе «интернета вещей», облачных вычислений, применения технологий «больших данных», а также высокоскоростного доступа в интернет. Поэтому в реализации «умных городов» операторы связи задействованы обязательно.

МегаФон обладает уникальным набором компетенций, активов и партнеров в совокупности с большим опытом реализации крупных высокотехнологичных проектов. Наличие экспертизы в развитии сетей связи, внедрении IoT и M2M решений, реализации ИКТ-проектов — все это позволяет МегаФону активно участвовать в создании инфраструктуры и решений, необходимых для функционирования элементов умного города», — сказал Вермишян.

В качестве примера он привел реализованный к Олимпиаде проект видеофиксации и аналитики видеоданных в Сочи.

«С тех пор набрали огромный объем компетенций, у нас крупная команда, работающая в ИКТ, которая по регионам развивает линейку продуктов в основном по направлениям видеоаналитики, «умной школы», «умной медицины»… У нас подписаны соглашения о пилотных проектах — это Псков, Великий Новгород, есть реализованный «умный ЖКХ» в Иннополисе. Так что мы на пороге коммерциализации и масштабирования этих проектов», — уточнил топ-менеджер «Газете.Ru», отметив, однако, что пока в России муниципалитеты из-за различий и специфики предпочитают коробочные продукты.

Среди наиболее успешных технологий «умного города» в России глава МегаФона назвал видеофиксацию и весогабаритный контроль.