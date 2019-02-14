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Газпромбанк провёл деловой завтрак в рамках форума «Сочи 2019» 

RT на русском 15 часов назад
Фото: РИА Новости
В день открытия Российского инвестиционного форума Газпромбанк провёл деловой завтрак с участием руководителей крупнейших компаний, работающих на российском рынке в строительной, энергетической, химической, угольной и других отраслях. Гости мероприятия, в частности, обсуждали эффективность государственно-частного партнёрства, перспективы привлечения инвестиций из Китая и доступность финансирования бизнеса в последние несколько лет.
Газпромбанк в рамках первого дня Российского инвестиционного форума провёл деловой завтрак «Эволюция подходов к финансированию значимых инвестиционных проектов: поиск баланса». Гости и партнёры Газпромбанка обсудили актуальные проблемы, связанные с реализацией масштабных инвестиционных инициатив.
На мероприятие собрались представители крупнейших регионов страны и ведущих компаний отечественного рынка — губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский, директор по развитию UCL Holding Андрей Горленко, вице-президент Русской Медной Компании Максим Щибрик и многие другие.
Гости обсудили методы взаимодействия государства и бизнеса в формате государственно-частного партнёрства, изменения в традиционных подходах к проектному финансированию. Кроме того, рассматривались вопросы привлечения иностранного капитала в условиях действующего санкционного режима, и механизмы защиты, которые может гарантировать государство частным инвесторам при привлечении внебюджетных средств. Эти и ряд других вопросов не теряют своей актуальности как для органов государственной власти, так и для корпоративного сектора и финансовых институтов России.
Заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус отметил, что в ближайшие годы перед государством и бизнесом стоят масштабные инвестиционные цели, в числе которых и реализация программы национальных проектов.
«Это требует не только профессионализма, но и согласованных действий всех участников этого процесса, их готовности к конструктивному обсуждению путей наиболее эффективного решения возникающих задач. Мы рады способствовать развитию диалога между различными участниками этого сложного рынка и, являясь крупнейшим финансовым институтом страны, обладающим многолетним опытом работы в сфере проектов реальной экономики, всегда рады делиться собственной экспертизой», — подчеркнул заместитель председателя правления Газпромбанка Алексей Белоус.
Первый вице-президент Газпромбанка Алексей Чичканов подчеркнул, что продолжается активное развитие рынка ГЧП, который стал ориентиром как для госструктур, так и для представителей частного бизнеса.
«Мы занимаемся ГЧП с момента его создания в России, то есть уже 15 лет, и видим, что каждый год этот рынок растет минимум на 50%».
«Для многих наших клиентов ГЧП приобретает приоритетное значение в бизнесе. Конечно, это не случайно: и президент поручает уделять особое внимание инфраструктуре, и государственные деньги вливаются в эти механизмы. И частный бизнес стремится отойти от госзаказа и больше обращает внимание на долгосрочные отношения, при этом только ГЧП позволяет сделать их прозрачными и стабильными для бизнеса», — добавил Алексей Чичканов.
RT на русском: последние новости
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Компании , РИФ Сочи 2019 , Евгений Чудновский , Алексей Белоус , Алексей Чичканов , Газпромбанк , Русская медная компания
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