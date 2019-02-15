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ЦБ отозвал лицензию у НКО «АРБ-Инкасс» 

Банки.ру + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «АРБ-Инкасс». Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
«Приказом Банка России от 15 февраля 2019 года № ОД-308 с 15 февраля 2019 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации небанковская кредитная организация общество с ограниченной ответственностью «АРБ-Инкасс» (регистрационный номер 3353-К, Москва)», — говорится в сообщении.
Инкасс» (регистрационный номер 3353-К, Москва)», — говорится в сообщении.
Решение ЦБ принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов регулятора, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
«Основным видом деятельности НКО ООО «АРБ-Инкасс» являлась инкассация наличных денежных средств. Сокращение спроса клиентов на инкассаторские услуги кредитной организации привело к существенному ухудшению ее финансового положения. По итогам января 2019 года НКО ООО «АРБ-Инкасс» допустила уменьшение величины собственных средств (капитала) до уровня ниже размера уставного капитала, что свидетельствовало о возникновении в ее деятельности основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — уточняет регулятор.
Банк России четыре раза в течение последних 12 месяцев применял меры в отношении «АРБ-Инкасс». Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности. В связи с этим ЦБ принял решение об отзыве лицензии.
«АРБ-Инкасс» не является участником системы страхования вкладов. В организацию назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.
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Комментарии
Компании , Центральный банк России , НКО "АРБ-ИНКАСС"
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