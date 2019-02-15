Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.65
$
66.79
75.21
75.49
Прогноз
11.02 – 18.02
$
66.20
75.80
Индексы и котировки Brent
64.78
–0.02 Золото
1314.85
+0.03 РТС
1171.35
+0.07
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1277
–0.0168
31.01
1.1445
12.02
01.02
21.01

В концерне «Калашников» заявили о заинтересованности в бразильском рынке 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Концерн "Калашников" изучает возможности сотрудничества с Бразилией и находится в процессе переговоров с потенциальными партнерами. Об этом сообщил в пятницу журналистам на Российском инвестиционном форуме генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.
"Хотим сотрудничать с Бразилией, нам очень интересен рынок. Наряду с Россией, Индией и Китаем это одна из наиболее динамично развивающихся стран, обладающая огромным потенциалом. Мы понимаем, что можем быть вытребованы и успешны, вопрос в каком виде и каком формате. Мы сейчас со своей стороны готовимся и находимся в процессе переговоров с потенциальными партнерами", — сказал он.
Ранее сообщалось, что интерес к продукции российских оборонных предприятий, в том числе концерна "Калашникова", проявляют страны Латинской Америки.
Концерн "Калашников" — крупнейший в России производитель стрелкового оружия и основной поставщик боевого стрелкового оружия для вооруженных сил страны, контролирующий мощности по производству высокоточного управляемого вооружения для армейской авиации.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
ТАСС: последние новости
Посол РФ: будущее газопровода "Турецкий поток" в Болгарии зависит от правительства страны "Почта России" оснастила отделения 50 тыс. терминалами для безналичной оплаты "Ведомости": Мордашов решил передать 65% золотодобывающей компании Nordgold сыновьям
Комментарии
Компании , РИФ Сочи 2019 , Ижмаш
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
США готовят новые наказания для России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение