В концерне «Калашников» заявили о заинтересованности в бразильском рынке

Концерн "Калашников" изучает возможности сотрудничества с Бразилией и находится в процессе переговоров с потенциальными партнерами. Об этом сообщил в пятницу журналистам на Российском инвестиционном форуме генеральный директор концерна Владимир Дмитриев.

"Хотим сотрудничать с Бразилией, нам очень интересен рынок. Наряду с Россией, Индией и Китаем это одна из наиболее динамично развивающихся стран, обладающая огромным потенциалом. Мы понимаем, что можем быть вытребованы и успешны, вопрос в каком виде и каком формате. Мы сейчас со своей стороны готовимся и находимся в процессе переговоров с потенциальными партнерами", — сказал он.

Ранее сообщалось, что интерес к продукции российских оборонных предприятий, в том числе концерна "Калашникова", проявляют страны Латинской Америки.

Концерн "Калашников" — крупнейший в России производитель стрелкового оружия и основной поставщик боевого стрелкового оружия для вооруженных сил страны, контролирующий мощности по производству высокоточного управляемого вооружения для армейской авиации.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".