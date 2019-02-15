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Совкомбанк профинансирует модернизацию инфраструктуры атомных городов 

ТАСС + ещё 4 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Совкомбанк профинансирует проект по модернизации централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории города Лесного Свердловской области. Соответствующее соглашение было подписано на полях Российского инвестиционного форума между банком, госкорпорацией "Росатом" и ООО "РИР-Лесной" (входит в дивизион "Росатома" — ООО "Русатом Инфраструктурные решения").
В мае 2018 года Совкомбанк подписал с Росатомом соглашение о стратегическом долгосрочном партнерстве по модернизации ЖКХ атомных городов и совместных инвестиционных проектах в сфере развития умных городов. Подписанное 15 февраля 2019 года соглашение — первый практический шаг в реализации этого стратегического партнерства.
"Это проект является одним из первых в России примеров долгосрочных инвестиций со стороны частного банка в модернизацию ЖКХ в моногородах. Мы продолжим сотрудничество с компаниями госкорпорации "Росатом" по инфраструктурным проектам, направленным на развитие российских городов, а также по направлению "Умный город", — сообщил председатель правления ПАО "Совкомбанка" Дмитрий Гусев.
Сообщается, что система водоснабжения и водоотведения г. Лесного, построенная в 1960-80-х годах, имеет высокий уровень износа. ООО "Русатом Инфраструктурные решения" на правах концессионера модернизирует основное и вспомогательное оборудование: реконструирует канализационно-очистные сооружения III очереди и насосно— фильтровальную станцию, отремонтирует 20,5 км водопроводных сетей и сетей водоотведения, а также сооружения на них, наладит снабжение чистой питьевой водой поселка Чащавита.
В плане не только модернизация систем водоснабжения и водоотведения, но и их качественное преобразование за счет внедрения элементов системы автоматизации и цифровизации производственных и сбытовых процессов "Умный водоканал". Это позволит эффективно управлять водоснабжением и водоотведением.
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