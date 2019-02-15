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Владельца «Уралхима» может разорить ирландский суд 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Борьба акционеров одного из крупнейших российских производителей и экспортеров аммиака, ПАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ), со структурами владельца «Уралхима», Дмитрия Мазепина, переходит в новую фазу. Более десятилетия ТОАЗ участвует в судах и отбивается от «маски-шоу» силовиков и многочисленных рейдерских атак, тратя на это силы, время и деньги, но, похоже, первым платить придется оппонентам.
В январе этого года Высокий суд Ирландии вынес первое решение по иску компаний Trafalgar Developments, Instantania Holdings, Kamara и Bairiki Inc, владеющих 70 процентами акций ТОАЗ. В 2016 году они подали иски против 11 ответчиков, в том числе Дмитрия Мазепина, самой ОХК «Уралхим» и ее головной структуры Uralchem Holding PLC, и еще ряда физических и юридических лиц, включая экс-гендиректора «Уралхима» Дмитрия Коняева, обвинив их в создании преступного сообщества и нанесении ущерба ТОАЗ путем попыток рейдерского захвата.
Сейчас судья Дэвид Барнивилль (David Barniville) удовлетворил первый иск — в отношении одного из ответчиков — Евгения Седыкина. Тот обязан возместить ущерб за возбуждение неправомерных судебных разбирательств и организацию преступного сообщества с участием зарегистрированной в Ирландии фирмы с целью осуществления мошеннических действий в отношении ТОАЗ.
Суд вынес решение и в отношении зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании Belport Ltd, которая обвинялась в участии в преступном сообществе. Ранее «Коммерсант» сообщал, что эта компания аффилирована с «Уралхимом».
Точная сумма ущерба будет определена позднее, однако суд заморозил активы Седыкина и Belport на сумму 78 миллионов долларов.
И это только начало — на очереди решение по иску ТОАЗ против зарегистрированной в Дублине фирмы Eurotoaz Ltd, от имени которой действовал Седыкин, инициируя судебные разбирательства в России против химического завода. Само судебное разбирательство прошло также в январе.
Напомним, что Евгений Седыкин, которому принадлежит лишь 0,00019 процента акций ТОАЗ, в июле 2017 года был осужден приговором Красноглинского районного суда. Как установило следствие, в ноябре 2015 года, он, не имея на то полномочий, организовал и провел ряд фиктивных собраний акционеров ТОАЗ, на которых был избран фиктивный совет директоров, а также принят ряд нелегитимных решений. На основании этих решений, были внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц о досрочном прекращении полномочий действующего исполнительного органа общества и назначении нового гендиректора предприятия. Члены фиктивного совета директоров обратились в ТОАЗ с требованием выплатить им вознаграждение в размере 10 процентов от чистой прибыли предприятия, но эти требования Арбитражным судом Самарской области были признаны незаконными.
Кроме того, Седыкин был признан виновным в покушении на мошенничество: он пытался приобрести права на денежные средства ТОАЗ в размере более 6 миллиардов рублей и на акции предприятия, принадлежащие другим акционерам. Суд, учитывая возраст (73 года), приговорил Евгения Седыкина к четырем годам лишения свободы условно. Однако мягкий приговор явно не пошел на пользу: осужденный Седыкин активно продолжает участвовать в судебных преследованиях экс-руководителей ТОАЗ на стороне «Уралхима».
Собственно, никто не сомневался, что за преследованием руководства ТОАЗа стоит владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин. Сергей Махлай, бывший председателем Совета директоров ТОАЗа с 2011 по 2017 годы, в своем интервью говорит откровенно: «На первой встрече он (Дмитрий Мазепин — прим.ред.) заявлял: „Продайте предприятие“, называл какие-то суммы…на другой встрече я услышал: „Продайте, все равно заберем“. Когда Мазепин понял, что акционеры не заинтересованы в продаже, на следующих встречах я стал получать намеки, что он бесплатно получит контроль над предприятием „силовыми методами“, то есть с использованием правоохранительных органов и судебных процессов, которые идут по сей день».
В случае удовлетворения Высоким судом Ирландии иска в отношении Eurotoaz Ltd, можно ожидать присуждения новой суммы компенсации ущерба ТОАЗу. Общая стоимость акций ТОАЗ, которую хотели присвоить рейдеры, оценена истцами в 2 миллиарда долларов, а общая стоимость предприятия — в 3 миллиарда долларов. На проигравшую сторону возлагается также оплата всех судебных издержек.
Далее суду предстоит рассмотреть вопрос о связи этой компании и Евгения Седыкина с компанией «Уралхим» Дмитрия Мазепина. Если суд сочтет эту связь доказанной, Дмитрию Мазепину будет вынужден заплатить огромную компенсацию, что в условиях опасной закредитованности «Уралхима» чревато банкротством.
Однако угроза разорения — еще не все неприятности, грозящие Мазепину. Если его участие в создании преступного сообщества и рейдерстве будут доказаны Высоким судом, глава «Уралхима» может стать персоной «нон грата» на Западе — там к организованной преступности и рейдерам относятся очень прохладно.
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Компании , Дмитрий Мазепин , Дмитрий Коняев , Сергей Махлай , Тольяттиазот , Уралхим , МВД
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