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Сбербанк предупредил о росте числа кибератак 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк ожидает, что число кибератак и ущерб от них будет расти в 2019 году, заявил зампред правления организации Станислав Кузнецов в кулуарах форума «Сочи 2019». Он уточнил, что пока принципиальных мер, свидетельствующих об переломе этого тренда, нет.
По словам Кузнецова, рост сохраниться на уровне 50−80% как по потерям, так и по количеству атак.
Ранее News.ru писал, что Каждый месяц в отношении клиентов Сбербанка совершается свыше 13 тысяч преступлений с использованием метода социальной инженерии, рассказывает зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.
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Компании , Экономика , Станислав Кузнецов , Сбербанк России
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