Сбербанк предупредил о росте числа кибератак

Сбербанк ожидает, что число кибератак и ущерб от них будет расти в 2019 году, заявил зампред правления организации Станислав Кузнецов в кулуарах форума «Сочи 2019». Он уточнил, что пока принципиальных мер, свидетельствующих об переломе этого тренда, нет.

По словам Кузнецова, рост сохраниться на уровне 50−80% как по потерям, так и по количеству атак.

Ранее News.ru писал, что Каждый месяц в отношении клиентов Сбербанка совершается свыше 13 тысяч преступлений с использованием метода социальной инженерии, рассказывает зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов.