Россию обяжут заплатить за Крым украинскому банку

Украинский ПриватБанк объявил о победе над Россией в арбитражном суде Гааги по делу о выплате компенсации за потерянные в Крыму активы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственного ПриватБанка.

«Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и ПриватБанк имеет право на возмещение за такую ​​экспроприацию в полном объеме», — приводит банк сообщение Гаагского суда.

При этом сумма возмещения в связи с экспроприацией украинского имущества не называется, ее суд намерен определить в ходе дальнейшего разбирательства. Украинская банковская группа настаивает на компенсации в размере одного миллиарда долларов.