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Россию обяжут заплатить за Крым украинскому банку 

Lenta.ru + ещё 1 35 минут назад
Фото: ТАСС
Украинский ПриватБанк объявил о победе над Россией в арбитражном суде Гааги по делу о выплате компенсации за потерянные в Крыму активы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы государственного ПриватБанка.
«Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и ПриватБанк имеет право на возмещение за такую ​​экспроприацию в полном объеме», — приводит банк сообщение Гаагского суда.
При этом сумма возмещения в связи с экспроприацией украинского имущества не называется, ее суд намерен определить в ходе дальнейшего разбирательства. Украинская банковская группа настаивает на компенсации в размере одного миллиарда долларов.
Украинские власти и компании после присоединения Крыма к России начали заваливать международные суды исками о компенсации потерянных активов на полуострове. Так, например, только «Нафтогаз» требует от России пять миллиардов долларов.
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Компании , Экономика , Нафтогаз
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