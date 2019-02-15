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Reuters: добыча нефти на шельфовом месторождении Saudi Aramco частично приостановлена 

ТАСС + ещё 2 34 минуты назад
Фото: Reuters
Компания Saudi Aramco частично приостановила добычу на шельфовом месторождении Сафания-Хафджи из-за аварии. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Как уточняется в сообщении, инцидент произошел около двух недель назад — основной силовой кабель был перерезан якорем судна. При этом, по данным агентства, авария не угрожала персоналу, работающему на месторождению.
Ожидается, что ремонтные работы будут окончены к началу марта.
Сафания-Хафджи — крупнейшее шельфовое месторождение нефти в мире с производственной мощностью более 1 млн баррелей в сутки.
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