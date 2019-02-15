Клиентов Сбербанка предупредили о «голосовых обманах»

Сбербанке предупредили о новом виде банковского мошенничества, который может распространиться в течение полугода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в ходе сессии Российского инвестиционного форума в Сочи рассказал, что новое мошенничество будет связано с подделкой голосов. По его словам, потенциальным жертвам будет звонить робот, способный подделать любой голос.

В качестве примера Кузнецов продемонстрировал аудиозапись диалога, в котором условный губернатор, говорящий голосом актера Иннокентия Смоктуновского , просил у собеседника пять миллиардов рублей на строительство моста в регионе.

«Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора и точно его голосом договаривается уже о проведении транзакции. Это не артист, это делает робот», — сказал Кузнецов и добавил, что эта технология работает уже сегодня.

По его словам, Сбербанк уже разработал меры противодействия таким преступлениям, но нужно, чтобы подобная система была у всех банков.