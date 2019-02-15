Польша назвала «Северный поток-2» небезопасным для Евросоюза

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, высказался против строительства газопровода «Северный поток-2».

«Польская и американская стороны разделяют негативные убеждения в отношении реализации этого проекта для энергетической безопасности ЕС», — заявил польский министр.

Против строительства «Северного-потока-2» выступают США и ряд стран Европы, а также Украина. Они утверждают, что проект может угрожать энергетической независимости Европы.