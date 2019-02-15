Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, высказался против строительства газопровода «Северный поток-2».
Чапутович сказал, что проект может навредить энергетической безопасности Евросоюза, передает РИА «Новости».
«Польская и американская стороны разделяют негативные убеждения в отношении реализации этого проекта для энергетической безопасности ЕС», — заявил польский министр.
Против строительства «Северного-потока-2» выступают США и ряд стран Европы, а также Украина. Они утверждают, что проект может угрожать энергетической независимости Европы.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что уверен в реализации «Северного потока — 2».