В «Роскосмосе» анонсировали увольнения

По его словам, на совещание приглашен заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гатаров, представитель полпреда президента по Уральскому федеральному округу Николая Цуканова , представители профсоюза УКВЗ и другие. Он отметил, что возможные отставки связаны с недовольством гендиректора результатами исполнения поручений по выделению УКВЗ в самостоятельное юридическое лицо из Центра Хруничева , находящегося под санацией со стороны Роскосмоса.

В пресс-службе «Роскосмоса информацию об отставках не прокомментировали».

14 февраля работники УКВЗ провели митинг из-за недовольства низкой заработной платой. Руководство завода тогда пообещало скорректировать оплату труда. В начале феврале Рогозин после посещения завода сообщил, что УКВЗ в ближайшее время требуется заказ на 100 трамваев в интересах обновления трамвайных парков Челябинска и Магнитогорска. Он отмечал, что отсутствие заказа может привести к остановке производства на заводе и массовым увольнениям.