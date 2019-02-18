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«Ведомости»: ирландская авиакомпания отказалась от SSJ-100 

РИА Новости + ещё 4 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Ирландская авиакомпания CityJet, единственная в Европе, эксплуатировавшая российские самолеты Sukhoi Superjet 100, отказалась от них, об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний.
Упоминание о российских лайнерах, полученных CityJet в лизинг в 2016-2017 годах, исчезло из раздела "Флот" на сайте компании.
Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) пока что не прокомментировала информацию, в CityJet ее также не комментируют.
Ранее о вероятном отказе ирландского авиаперевозчика от самолетов Sukhoi Superjet 100 рассказал президент ГСС Александр Рубцов, объяснив это сменой бизнес-модели CityJet.
Sukhoi Superjet 100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Он относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии лайнера составляет 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров. Производство самолетов началось в 2011 году. Крупнейшим эксплуатантом SSJ-100 в России является компания "Аэрофлот".
Одним из крупнейших эксплуатантов этих лайнеров за рубежом является мексиканский перевозчик Interjet. Компания имеет контракт на 30 самолетов SSJ, сейчас ей уже поставлено 22 воздушных судна
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Компании , Экономика , Александр Рубцов , Гражданские самолеты Сухого , Аэрофлот , Interjet , Ведомости
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