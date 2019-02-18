«Ведомости»: ирландская авиакомпания отказалась от SSJ-100

Ирландская авиакомпания CityJet, единственная в Европе, эксплуатировавшая российские самолеты Sukhoi Superjet 100, отказалась от них, об этом сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на топ-менеджеров двух лизинговых компаний.

Упоминание о российских лайнерах, полученных CityJet в лизинг в 2016-2017 годах, исчезло из раздела "Флот" на сайте компании.

Ранее о вероятном отказе ирландского авиаперевозчика от самолетов Sukhoi Superjet 100 рассказал президент ГСС Александр Рубцов , объяснив это сменой бизнес-модели CityJet.

Sukhoi Superjet 100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Он относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии лайнера составляет 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров. Производство самолетов началось в 2011 году. Крупнейшим эксплуатантом SSJ-100 в России является компания "Аэрофлот"