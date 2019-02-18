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В Baring Vostok назвали новых руководителей 

Банки.ру + ещё 8 1 час назад
Фото: ТАСС
Обязанности арестованного в субботу главы Baring Vostok Майкла Калви взяли на себя старший партнёр Елена Ивашенцева и сооснователь фонда, партнёр Алексей Калинин. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
«Ввиду последних событий Baring Vostok Capital Partners заявляет, что компания продолжает работать в обычном режиме и о том, что старший партнёр Елена Ивашенцева и сооснователь фонда, партнёр Алексей Калинин, взяли на себя обязанности главы Baring Vostok Capital Partners», — говорится в сообщении.
Кроме того, «в целях обеспечения эффективной и бесперебойной операционной деятельности» компания приостановила полномочия Калви и также арестованных 15 февраля Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина.
Банки.ру: последние новости
Дело против топ-менеджеров Baring Vostok. Главное 12 февраля. Главное за минуту: маленькие банки страдают от больших взносов в АСВ, власти объяснили падение доходов россиян ЦБ: рассчитываемая в рамках квоты иностранная доля в банках РФ снизилась до 12,41%
Компании , Филипп Дельпаль , Ваган Абгарян , Майкл Калви , Алексей Калинин , Елена Ивашенцева
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