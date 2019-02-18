В Baring Vostok назвали новых руководителей 

Обязанности арестованного в субботу главы Baring Vostok Майкла Калви взяли на себя старший партнёр Елена Ивашенцева и сооснователь фонда, партнёр Алексей Калинин. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
«Ввиду последних событий Baring Vostok Capital Partners заявляет, что компания продолжает работать в обычном режиме и о том, что старший партнёр Елена Ивашенцева и сооснователь фонда, партнёр Алексей Калинин, взяли на себя обязанности главы Baring Vostok Capital Partners», — говорится в сообщении.
Кроме того, «в целях обеспечения эффективной и бесперебойной операционной деятельности» компания приостановила полномочия Калви и также арестованных 15 февраля Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля, Ивана Зюзина.