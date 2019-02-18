Как фанера над Европой: что случилось с Superjet 100

В Европе отказались от российских самолетов Sukhoi Superjet 100. Ирландская компания CityJet, единственный европейский эксплуатант российских самолетовSSJ10, прекращает их эксплуатацию из-за частых поломок. Интерес к российским самолетам пока еще сохраняется в странах Азии и Латинской Америки.

Ирландская авиакомпания CityJet на своем сайте в разделе «Флот» перестала указывать семь самолетов SSJ100. Их она получила в лизинг в 2016–2017 годах, сообщают в понедельник «Ведомости» . Теперь в разделе «Флот» значатся только иностранные региональные реактивные суда: 25 Bombardier CRJ900 и 13 Avro RJ85.

CityJet работает по модели лизинга: выполняет на своих судах полеты для других авиакомпаний.

CityJet была единственным европейским перевозчиком, использовавшим SSJ100. В 2016-2017 годах она получила в лизинг семь российских лайнеров.

Sukhoi Superjet 100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Дальность полета базовой версии лайнера составляет 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров. Производство началось в 2011 году.

Крупнейший эксплуатант SSJ-100 в России — «Аэрофлот»

Не политика, а изменение бизнес-модели

Ранее президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов допустил, что ирландская компания может прекратить эксплуатацию самолетов SSJ100.

По словам Рубцова, ирландская компания изменила свою бизнес-модель, что привело к необходимости модифицировать контракт.

«Поэтому не исключаем, что в судьбе этого контракта могут быть разные повороты. Скорее всего, ясность с ними будет в первом квартале», — пояснял Рубцов.

Он отметил, что спрос на самолеты есть и в других странах, в том числе и в странах Латинской Америки.

Миллиарды на поддержку

При этом правительство РФ не скупится на поддержку производителей этих воздушных судов. В апреле прошлого года сообщалось, что кабмин выделит 6 млрд рублей на наиболее востребованный вариант суперджета — укороченный SSJ100.

Кроме того, будет выделено 4 млрд руб. на предоставление субсидий изготовителям воздушных судов на финансирование затрат, связанных с формированием оборотного склада запасных частей воздушных судов нового типа.

«Дополнительная господдержка позволит сформировать оборотный склад с не менее чем 700 компонентами (запасными частями) для ремонта и обслуживания этих воздушных судов, внедрить 64 сервисных бюллетеня по доработке самолетов, обеспечить одобрение российскими и зарубежными авиационными властями главных и второстепенных изменений типовой конструкции самолетов Sukhoi Superjet 100, разработать техническое предложение на 75-местную модификацию самолета, технические задания на системы самолета, подлежащие импортозамещению», — заявили тогда в правительстве.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил предложение выделить 85 млрд руб. на создание новой укороченной версии Sukhoi SuperJet.

Суперджет не для Ирана

Еще одна негативная новость относительно перспектив использования российского самолета пришла в январе. Власти США отказались санкционировать продажу российских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран, поскольку при производстве лайнера используются американские комплектующие.

Белый дом в ноябре прошлого года ввел санкции в отношении исламской республики — в том числе на поставку ей авиатехники.

«Похоже, что из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке самолетов пока не может быть и речи», — цитирует израильское издание iHLS представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.

Впрочем, для России это не станет большим препятствием, уверены в правительстве. Сейчас «Гражданские самолеты Сухого» ведут работу над сокращением доли импортных компонентов, чтобы разблокировать сделку с исламской республикой.

По мнению Максуда Асади Самани, замена американских запчастей займет много времени.

В ноябре 2018-года президент ГСС Александр Рубцов говорил, что компания вернется к вопросу поставок самолетов в Иран после того, как уменьшит долю американских комплектующих в лайнере до уровня ниже 10%.

«Мы приняли твердое решение пока отказаться от продажи самолетов в Иран в нынешних условиях с учетом наличия 22% прямого американского оборудования…. Как только мы уйдем ниже 10%, то мы к этому вопросу вернемся», — сказал Рубцов на пресс-конференции во время авиасалона BIAS-2018 в Бахрейне.

Меморандум с иранцами на 40 самолетов был подписан ГСС в апреле прошлого года, за полгода до введения американцами санкций против Ирана. Но уже тогда речь шла о поставках модификации SSJ-100R, в которой долю импортных компонентов предполагается свести к минимуму.

Правда, пока твердого контракта с Тегераном нет. Все зависит от того, как быстро Россия сумеет наладить выпуск русской версии «Суперджета». По словам Рубцова, речь идет о трех годах.

Отказываться от иранского рынка Россия не собирается. Ирану нужно, по предварительных расчетам, в ближайшие десять лет более 400 новых самолетов.

Эксплуатанты несут убытки

В этом году Sukhoi SuperJet 100 ждет модернизация крыла. Оно будет иметь специальную законцовку. Александр Рубцов говорил, что использование законцовок существенно снижает расход топлива.

Изготовитель самолетов обещает повысить и надежность лайнеров. Как известно, из-за отсутствия развитого сервиса «Суперджеты» много времени простаивают, принося эксплуатантам убытки.

Из-за этого некоторые перевозчики (например, Brussels Airlines) отказываются от использования российских самолетов.

«Мы видим проблемы в эксплуатации, которые есть у самолета, для этого мы закупили запасных частей на 3,5 млрд рублей, полностью реконструировали свой склад запасных частей, провели комплексную механизацию и автоматизацию всех рабочих процессов, выстроили круглосуточную систему поддержки наших заказчиков, запустили в работу десятки сервисных бюллетеней», — рассказал Рубцов о шагах, которые предпринимает компания для решения проблемы.

Впрочем, в конце прошлого года для ГСС пришло несколько хороших новостей. В частности, одна из компаний из Таиланда собирается купить шесть «Суперджетов».