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Производитель Sukhoi Superjet оправдался за европейский провал 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
«Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) опровергли информацию о возврате ирландской авиакомпанией CityJet взятых в лизинг самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщает РИА Новости.
«В настоящее время авиакомпания CityJet пересматривает свою бизнес-модель, в этой связи ГСС и CityJet активно взаимодействуют для решения данного вопроса в части SSJ100», — пояснил представитель ГСС.
Ранее в понедельник, 18 февраля, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» сообщила, что на сайте CityJet убрали информацию о Sukhoi Superjet, на основании чего был сделан вывод, что самолеты вернули. Ирландская компания единственная в Европе планирует эксплуатировать российский Sukhoi Superjet 100. По контракту запланировано поставить в Ирландию 15 самолетов.
Осенью прошлого года бельгийская авиакомпания Brussels Airlines решила заменить SSJ-100 на канадские Bombardier CRJ 900. Представители компании жаловались на проблемы с эксплуатацией российских самолетов, из-за чего пришлось отменить ряд рейсов. Также бельгийцев не устроило, что некоторые руководства по эксплуатации не были переведены с русского языка.
Всего в 2011-2017 годах выпустили 156 самолетов Sukhoi Superjet, 35 из них приобрел «Аэрофлот», который является крупнейшим покупателем этих воздушных судов.
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Комментарии19
Компании , Демьян Кудрявцев , Гражданские самолеты Сухого , Аэрофлот , Ведомости , РИА Новости
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