Nord Stream 2 уложил более половины газопровода «Северный поток — 2»

Компания-оператор строительства газопровода "Северный поток—2" — Nord Stream 2 AG — уложила около 700 километров этого трубопровода, уже более половины газопровода, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак министру экономики и энергетики ФРГ Петеру Альтмайеру.

"В ходе беседы министры обсудили различные аспекты энергетического сотрудничества, включая последние поправки в "Газовую директиву" ЕС и ход реализации проекта "Северный поток — 2", — говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам телефонного разговора министров.

"В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1224 км, то есть больше половины", — цитирует пресс-служба Новака.

Стороны также обсудили итоги трехсторонней встречи Россия-ЕС-Украина в Брюсселе 21 января по будущему транзиту газа через Украину.