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Nord Stream 2 уложил более половины газопровода «Северный поток — 2» 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
Компания-оператор строительства газопровода "Северный поток—2" — Nord Stream 2 AG — уложила около 700 километров этого трубопровода, уже более половины газопровода, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак министру экономики и энергетики ФРГ Петеру Альтмайеру.
"В ходе беседы министры обсудили различные аспекты энергетического сотрудничества, включая последние поправки в "Газовую директиву" ЕС и ход реализации проекта "Северный поток — 2", — говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам телефонного разговора министров.
"В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1224 км, то есть больше половины", — цитирует пресс-служба Новака.
Стороны также обсудили итоги трехсторонней встречи Россия-ЕС-Украина в Брюсселе 21 января по будущему транзиту газа через Украину.
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