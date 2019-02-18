Российская госкомпания вложится в саудовский мегапроект

«Ростеха» есть инновационные технологии, которые могут быть востребованы в рамках реализации амбициозного городского проекта NEOM — «города будущего» в Саудовской Аравии. Об этом сообщал глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью Arab News.

По его словам, в перечень этих технологий входят системы водоочистки, электронные сервисы, различные решения в области композиционных материалов, остекления с особыми характеристиками, а также передовые инновации для производства биоразлагаемых полимеров и изделий на основе натурального возобновляемого сырья.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман представил план глобальной реформы экономики Саудовской Аравии под названием «Видение-2030» в октябре 2017 года. Он включал в себя строительство мегагорода NEOM и приватизацию части крупнейшей компании страны — нефтедобывающей Saudi Aramco.

Проект по строительству с нуля «города будущего» оценивался в 500 миллиардов долларов. Было заявлено, что в NEOM привлекут высококвалифицированные кадры, а физическую работу будут выполнять роботы, количество которых превысит население города.

После убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи в генконсульстве страны в Стамбуле иностранные консультанты, включая архитектора Нормана Фостера, дистанцировались от проекта, чтобы не рисковать своей репутацией. Также от участия отказались иностранные инвесторы.