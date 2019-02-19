Банк России намерен создать реестр контрагентов с повышенным риском участия в сомнительных операциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на зампреда ЦБ Василия Поздышева.
Как рассказал Поздышев, доступ к списку игроки финансового рынка, в основном банки, смогут получить к концу 2019 или началу 2020 года.
В пресс-службе регулятора уточнили, что в настоящее время продолжается обсуждение проекта.
«Предполагается, что банки смогут консультироваться в ЦБ в целях проверки своих новых клиентов — юрлиц на наличие различных факторов повышенного риска», — добавили в ЦБ.
Ранее в ЦБ объяснили, зачем банкам запрашивать информацию при переводах с карты на карту.