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Доставка за 99 рублей: «Пятерочка» тестирует новую услугу 

Банки Сегодня + ещё 1 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
X5 Retail Group, владелец крупной сети магазинов «Пятерочка», сообщает, что с середины февраля проходит тестирование новой услуги — доставки продуктов из магазина. Пока это касается только 29 магазинов сети, расположенных на юго-западе Москвы.
Доставить продукты можно в радиусе около 3 километров от магазина, а вес продуктов ограничен 15 килограммами. Доставку осуществляют пешие курьеры, а стоимость услуги составляет 99 рублей.
Стоит учитывать, что подобные сервисы уже существуют. Другие крупные сети уже оказывают услугу по доставке покупок — «Ашан» и «Перекресток» (который тоже принадлежит X5 Retail Group). Другие сети, например, «Лента» и Metro, сотрудничают с централизованными сервисами по доставке продуктов — Instamart, Golama и другими.
Всего на рынке существует три модели доставки продуктов из магазинов:
  • собственная доставка — всю инфраструктуру, от приема заказов до непосредственно доставки товара покупателю обеспечивает продавец;
  • click & collect — онлайн-заказ с самовывозом, позволяет покупателям не тратить время на сбор товаров в магазине;
  • привлечение сторонней компании — всю нагрузку принимает на себя курьер, от сбора товаров по списку до доставки товара покупателю.
Последний вариант пока наиболее популярный в России — он не требует серьезных вложений, так как вся инфраструктура подготавливается специализированным посредником. Но стоимость услуг по доставке у них выходит сопоставимой с суммой покупки: 200-300 рублей при том, что средний чек в «Пятерочке» составляет чуть менее 350 рублей.
Поэтому в «Пятерочке» тестируют собственную услугу по доставке, так как это может увеличить продажи без крупных затрат на подготовку инфраструктуры.
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Комментарии11
Компании , Личный счет , X5 Retail Group , Ашан
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