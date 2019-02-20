Доставка за 99 рублей: «Пятерочка» тестирует новую услугу

X5 Retail Group , владелец крупной сети магазинов «Пятерочка», сообщает, что с середины февраля проходит тестирование новой услуги — доставки продуктов из магазина. Пока это касается только 29 магазинов сети, расположенных на юго-западе Москвы.

Доставить продукты можно в радиусе около 3 километров от магазина, а вес продуктов ограничен 15 килограммами. Доставку осуществляют пешие курьеры, а стоимость услуги составляет 99 рублей.

Стоит учитывать, что подобные сервисы уже существуют. Другие крупные сети уже оказывают услугу по доставке покупок — «Ашан» и «Перекресток» (который тоже принадлежит X5 Retail Group). Другие сети, например, «Лента» и Metro, сотрудничают с централизованными сервисами по доставке продуктов — Instamart, Golama и другими.

собственная доставка — всю инфраструктуру, от приема заказов до непосредственно доставки товара покупателю обеспечивает продавец;

click & collect — онлайн-заказ с самовывозом, позволяет покупателям не тратить время на сбор товаров в магазине;

привлечение сторонней компании — всю нагрузку принимает на себя курьер, от сбора товаров по списку до доставки товара покупателю. Всего на рынке существует три модели доставки продуктов из магазинов:

Последний вариант пока наиболее популярный в России — он не требует серьезных вложений, так как вся инфраструктура подготавливается специализированным посредником. Но стоимость услуг по доставке у них выходит сопоставимой с суммой покупки: 200-300 рублей при том, что средний чек в «Пятерочке» составляет чуть менее 350 рублей.

Поэтому в «Пятерочке» тестируют собственную услугу по доставке, так как это может увеличить продажи без крупных затрат на подготовку инфраструктуры.