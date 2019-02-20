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Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО выросла в 2018 году на 4,7% 

Rambler News Service + ещё 3 3 часа назад
Фото: ТАСС
Чистая прибыль «Новатэка» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2018 году на 4,7% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 163,742 млрд рублей, сообщает компания.
Выручка «Новатэка» за отчетный период увеличилась на 42,6% — до 831,758 млрд рублей.
Операционные расходы при этом возросли на 43,8% — до 603,912 млрд рублей.
Прибыль до налогообложения в 2018 году увеличилась на 13,8% — до 228,534 млрд рублей.
Показатель EBITDA (с учетом доли в совместных предприятиях) составил 415,296 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2017 году.
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Компании , Новатэк
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