Чистая прибыль «Новатэка» по МСФО выросла в 2018 году на 4,7%

Чистая прибыль «Новатэка» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2018 году на 4,7% по сравнению с показателем предыдущего года и составила 163,742 млрд рублей, сообщает компания.

Выручка «Новатэка» за отчетный период увеличилась на 42,6% — до 831,758 млрд рублей.

Операционные расходы при этом возросли на 43,8% — до 603,912 млрд рублей.

Прибыль до налогообложения в 2018 году увеличилась на 13,8% — до 228,534 млрд рублей.

Показатель EBITDA (с учетом доли в совместных предприятиях) составил 415,296 млрд рублей, что в 1,6 раза больше, чем в 2017 году.