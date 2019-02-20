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ЦБ недоволен процессом сбора банками биометрических данных 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России недоволен тем, как проходит сбор банками биометрических данных клиентов, в частности, по мнению регулятора, многие банки подошли к этому вопросу формально и не смогли выстроить рабочий процесс по работе с клиентами при сборе данных. Об этом сообщила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, выступая на Уральском форуме по информационной безопасности в финансовой сфере.
"Контрольные закупки, которые мы провели как Банк России совместно с коллегами, показали, что далеко не все здорово в процессе сбора биометрии и в предоставлении удаленной идентификации при последующем предоставлении услуг. Многие банки отчитались формально, но при этом сама процедура и процесс на клиентской стороне не был отработан", — сказала она.
Помимо этого, Скоробогатова отметила, что банки "очень медленно внедряют требования ЦБ по информационной безопасности".
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