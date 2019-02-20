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Костин опроверг продажу банка «Возрождение» 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Группа ВТБ не намерена продавать банк "Возрождение", он останется в группе, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.
"Нет, банк остается в группе", — сказал Костин, отвечая на соответствующий вопрос.
Банк "Возрождение" входил в группу Промсвязьбанка. После объявления о санации ПСБ контрольный пакет "Возрождения" был выставлен на продажу. В октябре прошлого года ВТБ стал владельцем 85% акций банка "Возрождение". В начале февраля банк довел долю до 96,3%.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что банк "Возрождение" может вновь сменить собственников, ими могут стать власти Подмосковья или Почта банк.
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