Достроить космодром Восточный предложили российскому миллиардеру

Crocus Group Араса Агаларова ведет переговоры о том, чтобы получить подряд «Роскосмоса» на строительство космодрома Восточный, сообщает The Bell со ссылкой на источники.

Стоимость проекта составляет 40 миллиардов рублей. Как сообщают источники, предполагается, что корпорация займется строительством стартового стола для сверхтяжелой ракеты «Ангара».

Привлечь к строительству космодрома структуры Агаларова решили после того, как прежний генподрядчик (ПСО «Казань») сорвал сроки, не приступив к работе вовремя.

Отмечается, что за Уралом подрядчики такого уровня отсутствуют.

«Местные подрядчики мелкие и годятся только для отдельных видов работ», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.