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В Германии вскрыли схему вывода денег из России в Европу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Следователи в Германии конфисковали имущество стоимостью 40 млн евро в рамках расследования дела о схеме отмывания денег, связанной с Россией, пишет Associated Press.
Утверждается, что было изъято имущество стоимостью 40 млн евро и еще миллионы наличными. Расследование в отношении трех человек, личность которых не раскрывается, велось в течение трех лет. Деньги изымались в том числе в трех немецких и одном латвийском банке, пишет Associated Press.
Схема была связана с инвестициями в дорогостоящую недвижимость в Германии. Утверждается, что мошенники смогли вывести 22 млрд долларов из России в Европу через молдавские и латвийские банки с использованием фиктивных компаний.
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