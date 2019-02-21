Bloomberg: власти Венесуэлы поручили компаниям открыть счета в России, КНР, Турции и Индии

Правительство Венесуэлы поручило руководителям около 50 местных компаний открыть банковские счета в России, Турции, Китае и Индии и начать развивать контакты с поставщиками в этих странах. С таким утверждением выступило в среду агентство Bloomberg

По данным его источников, власти обещали провести семинары для топ-менеджеров компаний, специализирующихся на потребительских товарах, чтобы рассказать им, как открывать счета в иностранных банках. На встрече, которую провели вице-президент по вопросам экономики и финансов Тарек эль-Айссами и министр внутренней торговли Вильям Контрерас, топ-менеджеров также призвали не повышать цены на свою продукцию, утверждает Bloomberg.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.