В РФ появилась долларовая миллиардерша

В России появилась вторая женщина — долларовый миллиардер

За миллиард долларов, по оценке журнала Forbes , перевалило состояние владелицы интернет-магазина Татьяны Бакальчук.

Елены Батуриной. Стоимость интернет-магазина Wildberries за последний год выросла почти вдвое — с 600 млн до 1,2 млрд долларов. По данным «Ведомостей», Бакальчук — вторая россиянка, которую признали долларовым миллионером после супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова

Татьяна Бакальчук основала свой бизнес вместе с мужем Владиславом в 2004 году. Начавшийся только с женской одежды, ассортимент интернет-магазина расширился и в настоящее время включает в себя игрушки, спортивное и детское питание, электронику, книги и многое другое. Число посетителей сайта — преимущественно россиян — каждый месяц составляет около 60 млн человек.

В 2019 году Wildberries сохранила четвертое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, который в четверг опубликовал Forbes.

В прошлом году в том же рейтинге Татьяна Бакальчук занимала то же второе место, но тогда ее состояние составило лишь 600 млн долларов.