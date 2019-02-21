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Apple опустилась с 1го на 17е место в рейтинге инновационных компаний 

Ридус + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Деловой портал Fast Company опубликовал новый рейтинг инновационных компаний — в него вошли 50 технологических лидеров, включая Apple. Правда, компания сдала позиции в сравнении с прошлогодним рейтингом, опустившись с 1-го места на 17-е.
Как отмечает редакция Fast Company, главной инновацией Apple за прошлый год стал не смартфон или планшет, а чипсет A12 Bionic — первый SoC в отрасли, выполненный по 7-нм техпроцессу.
Годом ранее компания взяла «золото» в рейтинге инноваций благодаря наушникам AirPods, смартфону iPhone X и вкладу в развитие дополненной реальности.
Стоит уточнить, что Apple по-прежнему обходит конкурентов в области инноваций по версии Fast Company. В топ-50 не вошли такие технологические гиганты, как Google, Samsung и Huawei.
Первое место в новом рейтинге занимает китайский стартап Meituan Dianping — сервис для быстрого бронирования жилья и билетов в кино, а также заказа еды.
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Комментарии
Компании , Apple , Google
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