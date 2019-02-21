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«Роснефть» осталась крупнейшим налогоплательщиком 

Lenta.ru + ещё 10 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В 2018 году компания «Роснефть» подтвердила статус крупнейшего налогоплательщика, рассказал глава компании Игорь Сечин на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Об этом сообщает ТАСС.
«Год стал рекордным для показателей. В 2018 году мы подтвердили статус крупнейшего российского налогоплательщика и по итогам года перевели в бюджет в общем более 4 триллионов рублей», — сказал Игорь Сечин. Глава компании также отметил, что кроме поступлений в бюджет, «Роснефть» перечислила рекордный объем дивидендов за 2018 год, а именно 225 миллиардов рублей, в том числе больше 112 миллиардов рублей главному акционеру «Роснефтегазу».
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Компании , ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ , ИГОРЬ СЕЧИН , Роснефть
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