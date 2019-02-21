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Сбербанк опроверг переговоры о покупке Rambler Group 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
«Сбербанк» не ведет переговоры о покупке Rambler Group, заявили представители обеих компаний. Ранее о возможности такой сделки со ссылкой на анонимные источники сообщило агентство Reuters. Пресс-служба Сбербанка сообщила, что «Информация о том, что „Сбербанк“ покупает Rambler Group или отдельные активы не соответствует действительности. Возможным основанием для появления такой информации стали переговоры, которые в настоящее время Rambler Group ведёт со „Сбербанком“ о рефинансировании кредитов в банке „Траст“.
»Эта информация не соответствует действительности. Rambler Group ведёт со «Сбербанком» переговоры о рефинансировании кредитов в банке «Траст», — заявил член управляющего комитета Rambler Group Рафаэль Абрамян.
Rambler Group — ведущий участник российского рынка медиа и развлечений. В состав Rambler Group входят крупнейший интернет-медиахолдинг Rambler&Co (включает в том числе такие издания как Лента.ру, Газета.ру, Афиша, Чемпионат и Livejournal), крупнейшая сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула Кино" и лидирующий онлайн кинотеатр Okko.
Комментарии2
Компании , Сбербанк России , Национальный банк "Траст" , Газета.Ru , Lenta.ru , Reuters
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