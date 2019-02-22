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Претензии Украины к «Северному потоку — 2» вызвали в ОБСЕ удивление 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Попытки представителей балтийских стран и Украины изобразить «Северный поток — 2» как политический проект встретили непонимание и удивление в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ), заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Толстой указал на дискуссию вокруг строительства «Северного потока — 2», которая прошла в ходе заседания комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, передает ТАСС.
«Попытки наших оппонентов из стран Балтии и Украины каким-то образом представить этот проект как политический вызвали удивление и возражение со стороны других членов ОБСЕ», — рассказал Толстой по итогам первого дня зимней сессии Парламентской ассамблеи.
Глава российской делегации заверил, что российские парламентарии и дальше продолжат конструктивно убеждать своих партнеров и отстаивать позиции Российской Федерации.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что новая попытка противников «Северного потока — 2» навредить российскому газопроводу потерпела сокрушительное поражение.
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Комментарии1
Компании , Петр Толстой , ОБСЕ , Госдума , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС
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