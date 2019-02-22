Претензии Украины к «Северному потоку — 2» вызвали в ОБСЕ удивление

Петр Толстой. Попытки представителей балтийских стран и Украины изобразить «Северный поток — 2» как политический проект встретили непонимание и удивление в Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ), заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы

Толстой указал на дискуссию вокруг строительства «Северного потока — 2», которая прошла в ходе заседания комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, передает ТАСС

«Попытки наших оппонентов из стран Балтии и Украины каким-то образом представить этот проект как политический вызвали удивление и возражение со стороны других членов ОБСЕ», — рассказал Толстой по итогам первого дня зимней сессии Парламентской ассамблеи.

Глава российской делегации заверил, что российские парламентарии и дальше продолжат конструктивно убеждать своих партнеров и отстаивать позиции Российской Федерации.