Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил расширить практику налогового мониторинга, распространив его в том числе на компании с госучастием. Соответствующие поручения он дал по итогам совещания по развитию системы налогового мониторинга.

"Минфину России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти подготовить предложения по дальнейшему развитию системы налогового мониторинга, в том числе расширению практики применения налогового контроля в форме налогового мониторинга путём снижения требований к стоимости активов, суммарному объему полученных доходов и совокупной сумме налогов соответствующих налогоплательщиков", — говорится в поручении.

Кроме того, поручено проанализировать достаточность нормативно-правового регулирования института мотивированного мнения налогового органа . О результатах работы Минфин должен доложить в правительство РФ до 15 марта 2019 года.

Кроме того, Минэкономразвития России , ФНС России совместно с заинтересованными ведомствами и компаниями с госучастием поручено проработать вопрос о возможности осуществления налогового контроля в отношении таких компаний в форме налогового мониторинга. Директивы госпредставителям в соответствующих компаниях при необходимости нужно внести в кабмин до 15 мая.

Налоговый мониторинг — это способ расширенного информационного взаимодействия, при котором организация предоставляет инспекции доступ в режиме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета, что, в свою очередь, освобождает ее от проведения камеральных и выездных налоговых проверок и сохраняет за ФНС возможность проверки полноты и своевременности исчисления и уплаты обязательных платежей, предусмотренных Налоговым кодексом.

Количество участников системы налогового мониторинга с момента её запуска три года назад выросло в шесть раз: с семи организаций в 2016 году до 44 в 2019 году, говорил глава ФНС Михаил Мишустин на совещании 13 февраля. На сегодняшний день к мониторингу подключены крупнейшие компании, которые обеспечивают 12,25% налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Критерии, которым должна соответствовать компания, чтобы стать участником налогового мониторинга, — это оборот более 3 миллиардов рублей, активы — также более 3 миллиардов рублей, совокупные уплаченные налоги в течение года во все уровни бюджета — более 300 миллионов рублей.