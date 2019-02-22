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Главный хаб Европы: что США обещают Польше 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
США могут превратить Польшу в газовый хаб, утверждает американский посол в этой стране. Она обещает, что Польша станет центром реэкспорта газа в ЕС, благодаря контрактам с США на поставку СПГ. Как будет осуществляться этот план, пока не очень понятно: терминал СПГ в Свиноустьце — не единственный в Европе, многим странам удобнее закупать газ у США напрямую. Кроме того, большую часть поставок в ЕС обеспечивает трубный газ из России.
Соединенные Штаты делают ставку на Польшу. Именно эта страна станет центром реэкспорта американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европе. Уверенность в этом высказала посол США в этой стране Джорджетт Мосбахер.
Посол напомнила, что в конце 2018 года было заключено несколько договоренностей о поставках СПГ из США в Польшу.
«На протяжении последних трех месяцев 2018 года подписаны договоры с поставщиками СПГ из США в Польшу. Это примерно 7,5 миллиарда кубометров в год. Это огромная доля в море потребностей Польши», — сказала она.
Кроме того, по словам Мосбахер, «это связано также с торговлей».
«Польша станет центром реэкспорта в данном регионе», — пообещала она.
В сентябре прошлого года президент США Дональд Трамп обещал Варшаве поставки «огромного количества СПГ по хорошей цене».
В начале ноября польская нефтегазовая компания PGNiG и американская компания Cheniere Marketing International заключили соглашение о поставке СПГ из США на 24 года. В октябре PGNiG подписала долгосрочный контракт на закупку СПГ у американской компании Venture Global LNG. По нему ежегодные поставки составят 2 млн тонн в течение 20 лет. Детали контракта, включая стоимость СПГ, не раскрываются. Кроме того, в ноябре 2017 года PGNiG подписала пятилетний контракт на поставки СПГ с британской Centrica.
Наращивать закупки американского СПГ пообещали и другие страны Европы. Еще летом на встрече с президентом США Дональдом Трампом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что Евросоюз будет строить новые СПГ-терминалы и покупать газ из США. В приверженности американским энергоносителям заверяла и канцлер ФРГ Ангела Меркель, реверансы в сторону Вашингтона в этом вопросе делали и другие европейские лидеры, однако Польша зашла дальше всех, перейдя от слов к договорам.
Варшаве выгодно выступать посредником в цепочке поставок, поскольку дорогостоящую инфраструктуру терминала СПГ в Свиноустьце необходимо загружать, а сейчас она попросту простаивает, отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.
Технически, как именно будет реэкспортировать СПГ Польша, не совсем понятно: расстояния в ЕС не такие большие, а в ряде стран есть собственные терминалы, которые в настоящее время недозагружены.
Тот же Юнкер обещал Трампу, что в ЕС будут строиться новые терминалы, о том же кулуарно говорили в Германии. Кроме того, уже сейчас американский СПГ может свободно поставляться в северо-западную Европу, в том числе в Англию и Нидерланды, а также на юг — в Испанию и Италию, куда СПГ из США уже приходит.
Что касается Польши, то в своем стремлении уйти от поставок российского газа Варшава опирается не только на США. Так, к примеру, польская сторона активно участвует в проекте сооружения газопровода Baltic Pipe для подключения к норвежской газовой сети. Эту трубу планировалось протянуть с норвежских газовых месторождений в Польшу через Данию, в том числе по дну Балтики. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 10 млрд кубометров в года. Кроме Польши газ по трубе может поставляться в Данию и Швецию.
По данным ВР, в 2017 году потребление природного газа в Польше составило 19,1 млрд куб. м, собственная добыча — около 4 млрд куб. м. Почти 70% импортного газа поставлял Польше «Газпром».
В 2018 году, по данным самого «Газпрома», поставки российского газа в Польшу выросли почти на 10%. Всего в прошлом году PGNiG импортировала в Польшу около 13,53 миллиарда кубов природного газа. Около 67% из этого объема пришлось на «Газпром».
Сейчас российский газ поставляется в Польшу по долгосрочному контракту, который был подписан еще в 1996 году. Договор предусматривает ежегодные поставки в Польшу российского газа в объеме до 10 млрд кубометров, но истекает в 2022 году. Неоднократно Варшава предпринимала усилия выторговать себе экономические преференции в отношении трубных поставок из РФ, однако при этом продолжала оставаться в оппозиции и к Москве, и к новым транспортным проектам «Газпрома», включая «Северный поток — 2». Дальнейший переход на сторону США в вопросе закупок энергоносителей вполне ожидаем.
Растут поставки российского газа не только в Польшу. Так, в 2018 году «Газпром» установил очередной исторический рекорд по экспорту газа в Европу — 201,7 млрд кубометров. И в компании рассчитывают сохранить этот тренд на ближайшие годы.
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Компании , Рынки , Статьи , Жан-Клод Юнкер , Ангела Меркель , Дональд Трамп , Газпром , ЕС , Еврокомиссия
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