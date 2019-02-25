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СМИ: Антимонопольщики отказались одобрять вхождение Total в «Арктик СПГ-2» 

Прайм + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не стала самостоятельно одобрять вхождение французской компании Total в проект "Новатэка" — "Арктик СПГ-2". Сумма сделки составляла $2,55 млрд, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
По мнению ведомства, этот вопрос нужно вынести на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям.
Как рассказала изданию представитель ФАС Ирина Кашунина, покупка Total 10%-ной доли в проекте "Арктик СПГ-2" подпадает под действие 57-ФЗ об иностранных инвестициях.
Этот закон, отмечает представитель ФАС, требует согласования сделок такого уровня на комиссии в случае, если иностранный инвестор получает 25% и более в месторождении федерального значения. Например, именно таким месторождением является Утреннее, лицензия на которое находится у "Арктик СПГ-2".
Отмечается, что, несмотря на намерения обеих сторон закрыть эту сделку, вынесение вопроса на комиссию может создать неопределенность в момент, когда "Новатэк" ведет переговоры с другими потенциальными акционерами "Арктик СПГ-2".
"По мнению юристов, логика ФАС выглядит спорной, а избранный регулятором подход создает риски для других сделок "Новатэка", — пишет "Ъ".
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Комментарии
Компании , Экономика , Ирина Кашунина , Total , ФАС , Новатэк , Газета "Коммерсантъ"
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