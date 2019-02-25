СМИ: Антимонопольщики отказались одобрять вхождение Total в «Арктик СПГ-2»

По мнению ведомства, этот вопрос нужно вынести на рассмотрение правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

Как рассказала изданию представитель ФАС Ирина Кашунина , покупка Total 10%-ной доли в проекте "Арктик СПГ-2" подпадает под действие 57-ФЗ об иностранных инвестициях.

Этот закон, отмечает представитель ФАС, требует согласования сделок такого уровня на комиссии в случае, если иностранный инвестор получает 25% и более в месторождении федерального значения. Например, именно таким месторождением является Утреннее, лицензия на которое находится у "Арктик СПГ-2".

Отмечается, что, несмотря на намерения обеих сторон закрыть эту сделку, вынесение вопроса на комиссию может создать неопределенность в момент, когда "Новатэк" ведет переговоры с другими потенциальными акционерами "Арктик СПГ-2".