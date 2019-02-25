Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.43
74.15
74.30
Прогноз
04.03 – 11.03
$
64.00
73.20
Индексы и котировки Brent
66.80
–0.37 Золото
1330.27
–0.02 РТС
1207.53
–0.06
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.1363
+0.0086
11.02
1.1277
21.02
11.02
30.01

Песков прояснил судьбу письма Baring Vostok к Путину 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президенту России Владимиру Путину будет доложено о просьбе Baring Vostok взять под личный контроль уголовное дело в отношении основателя фонда Майкла Калви, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 25 февраля.
Он уточнил, что не знает, ознакомился ли уже Путин с содержанием письма.
Песков также указал на резонансный характер этого дела, в связи с чем оно находится на особом контроле следственных органов. При этом он признался, что «не хотел бы здесь фантазировать» в вопросе участия президента в ходе расследования.
Песков также сообщил, что, по его информации, российский лидер не обсуждал тему дела Калви с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной.
Ранее в понедельник Baring Vostok опубликовал на сайте фонда открытое письмо, в котором попросил президента РФ взять под личный контроль уголовное дело в отношении Майкла Калви.
Калви был арестован 16 февраля. По версии следствия, «Первое коллекторское бюро», фактически принадлежащее Калви, взяло 2,5 миллиарда рублей в кредит у банка «Восточный», а в феврале 2017 года вернуло его акциями другой компании, оцененными в три миллиарда рублей.
Baring Vostok с 1994 года инвестировала в десятки российских компаний, в частности, в «СТС Медиа», «Авито», Тинькофф Банк, «ВкусВилл», «Яндекс».
Последние новости
Путина попросили проконтролировать дело арестованного американского инвестора Внук убитого нацистами генерала потребовал возбудить дело за шутку Comedy Woman Появилась карта метро будущего
Комментарии
Компании , Дмитрий Песков , Эльвира Набиуллина , Майкл Калви , Владимир Путин , Тинькофф банк , Яндекс , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Новую Америку построят на деньги России
Экономика Статьи
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
В руководстве «Газпрома» произошли изменения
Компании
Путин защитил пенсионеров
Личный счет Статьи
Baring Vostok обратился к Путину
Компании Экономика
Россияне перестали переводить деньги на Украину
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение