Песков прояснил судьбу письма Baring Vostok к Путину

Он уточнил, что не знает, ознакомился ли уже Путин с содержанием письма.

Песков также указал на резонансный характер этого дела, в связи с чем оно находится на особом контроле следственных органов. При этом он признался, что «не хотел бы здесь фантазировать» в вопросе участия президента в ходе расследования.

Эльвирой Набиуллиной. Песков также сообщил, что, по его информации, российский лидер не обсуждал тему дела Калви с главой Центробанка

Ранее в понедельник Baring Vostok опубликовал на сайте фонда открытое письмо, в котором попросил президента РФ взять под личный контроль уголовное дело в отношении Майкла Калви.

Калви был арестован 16 февраля. По версии следствия, «Первое коллекторское бюро», фактически принадлежащее Калви, взяло 2,5 миллиарда рублей в кредит у банка «Восточный», а в феврале 2017 года вернуло его акциями другой компании, оцененными в три миллиарда рублей.