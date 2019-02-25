Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.30
$
65.43
74.15
74.30
Прогноз
04.03 – 11.03
$
64.85
73.66
Индексы и котировки Brent
67.12
+0.03 Золото
1329.67
–0.01 РТС
1208.95
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
25.02
1.1363
+0.0086
11.02
1.1277
21.02
11.02
30.01

В руководстве «Газпрома» произошли изменения 

News.ru + ещё 19 1 час назад
В руководстве компании «Газпром» произошли кадровые изменения. Свои посты покидают два заместителя председателя и начальник департамента.
Как сообщает компания, от должностей заместителя председателя правления освобождены курировавший внутренний рынок Валерий Голубев, а также отвечавший за внешние рынки Александр Медведев.
Кроме этого занимаемую должность покинул начальник департамента добычи «Газпрома» Всеволод Черепанов. Он продолжит работу на другой должности в структуре группы «Газпром», отмечается в сообщении.
Как ранее писал News.ru, в начале февраля российское правительство выдвинуло девять кандидатов в совет директоров «Газпрома». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
News.ru: последние новости
Путину доложат о письме Baring Vostok Nestle не договорилась с «Альфа Групп» о цене Borjomi Группа Альфа-Банка нарастила прибыль по МСФО в 1,5 раза
Компании , Видео , Всеволод Черепанов , Александр Медведев , Валерий Голубев , Газпром , Правительство РФ
Читайте также
Видео
Новую Америку построят на деньги России
Экономика Статьи
Россияне пожаловались на зарплаты
Личный счет
Власти решили ввести новый налог раньше срока
Личный счет Недвижимость
Путин ответил на вопрос «Где деньги?»
Экономика
В руководстве «Газпрома» произошли изменения
Компании
Путин защитил пенсионеров
Личный счет Статьи
Baring Vostok обратился к Путину
Компании Экономика
Россияне перестали переводить деньги на Украину
Экономика
В РФ появилась долларовая миллиардерша
Компании Рынки
Дефицит возвращается: Россия останется без молока
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение