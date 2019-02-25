В руководстве «Газпрома» произошли изменения 

В руководстве компании «Газпром» произошли кадровые изменения. Свои посты покидают два заместителя председателя и начальник департамента.
Как сообщает компания, от должностей заместителя председателя правления освобождены курировавший внутренний рынок Валерий Голубев, а также отвечавший за внешние рынки Александр Медведев.
Кроме этого занимаемую должность покинул начальник департамента добычи «Газпрома» Всеволод Черепанов. Он продолжит работу на другой должности в структуре группы «Газпром», отмечается в сообщении.
Как ранее писал News.ru, в начале февраля российское правительство выдвинуло девять кандидатов в совет директоров «Газпрома». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.