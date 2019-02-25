«Массандру» вернули Крыму

Правительство передало аграрное объединение «Массандра» в собственность республики Крым. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев

Решение принято после поступившего предложения со стороны управления делами президента, следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

В ведение управления Совет министров Крыма передал предприятие осенью 2014 года.

«Массандра» является одним из крупнейших производителей вина на полуострове. Он объединяет 8 винодельческих хозяйств. Из 11 тыс. га земли примерно 4 тыс. га занято виноградниками. «Массандра» производит до 10 млн бутылок вина в год.

Ранее, как сообщал News.ru, эксперты Роскачества провели исследование российского белого вина. Всего в рейтинг попало 56 сортов, набравших более 78 баллов из 100.