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«Газпром» отчитался о своих успехах в Европе и Китае 

Вести.Ru + ещё 13 13 минут назад
Рост добычи газа "Газпромом" к 2035 году может составить от 80 до 115 млрд кубических метров за счет развития проектов в новых регионах. Об этом сообщил во вторник член правления "Газпрома" Олег Аксютин на Дне инвестора компании в Гонконге.
Также, по его словам, компания увеличила свою долю на европейском рынке с 34,7% в 2017 году до 36,7% в 2018-м. "Мы занимаем ведущие позиции на европейском рынке газа, обеспечивая по итогам прошлого года 36,7% от объема потребления", — сказал Олег Аксютин.
Что касается Китая, который был назван самым динамичным рынком газа в мире, то "Газпром" в случае реализации новых проектов к 2035 году может стать крупнейшим поставщиком газа на рынок этой страны, обеспечивая до 13% в общем потреблении газа в Китае.
"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", передает ТАСС. Поставки газа в Китай планируется начать 1 декабря.
Всего в страны дальнего зарубежья в 2018 году было экспортировано 201,8 миллиарда кубометров газа, сообщает РИА Новости.
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