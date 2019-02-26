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Греф заявил, что Сбербанк потерял миллиарды рублей из-за ошибок искусственного интеллекта 

ТАСС + ещё 10 1 час назад
Сбербанк в результате ошибок искусственного интеллекта потерял миллиарды рублей. Об этом на "Уроке цифры" заявил глава банка Герман Греф.
"Искусственный интеллект, как правило, принимает решение в больших системах. Маленькая ошибка, закравшаяся в алгоритм, может приводить к очень большим последствиям. В нашей практике мы теряли большие деньги на этом. Из-за того, что машина совершала маленькую ошибку на больших объемах, мы теряли миллиарды рублей", — сказал Греф.
По его словам, каждая ошибка потом выявлялась и помогала улучшить работу искусственного интеллекта.
"Когда эта ошибка выявлялась, мы учились на ней, вставляли всевозможные фильтры за тем, чтобы калибровать, верифицировать систему искусственного интеллекта", — сказал он.
Ранее Греф заявлял, что больше всего внедрение искусственного интеллекта в Сбербанке влияет на численность сотрудников среднего звена. Он отмечал, что в результате внедрения искусственного интеллекта было сокращено около 70% менеджеров.
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Комментарии169
Компании , Видео , Другое , Герман Греф , Сбербанк России
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