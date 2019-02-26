Шопинг в кармане

Аудитория интернет-пользователей в России к началу 2019 года и достигла отметки 75,4 процента взрослого населения страны. Она насчитывает уже более 90 миллионов человек. Увеличение на 3,5 процента по сравнению с прошлым годом небольшое, но более важен факт стремительного роста числа тех, кто пользуется исключительно интернетом на мобильных устройствах. За минувший год их доля выросла с 18 до 35 процентов. Эксперты компании GfK в своем исследовании отмечают, что уже в ближайшем будущем интернет может стать, прежде всего, мобильным, и только во вторую очередь десктопным. Связано это с широким распространением на рынке бюджетных моделей смартфонов и снижением стоимости мобильного интернета у операторов связи. К тому же, далеко не везде имеется проводной интернет. В дачных и коттеджных поселках и отдаленных населенных пунктах пользуются, как правило, мобильным интернетом. Уже в этом году доля пользователей интернета на мобильных устройствах достигла 61 процента (плюс 5 процентов к 2018 году). Это означает смену приоритетов не только у производителей и продавцов, а прежде всего у потребителей их продуктов и услуг. О том, как уже сегодня ретейлеры начали изменять покупательские привычки россиян, — в материале «Ленты.ру»

Логика развития интернет-ретейла

Развитие рынка интернет-торговли в России началось в 2009 году, тогда после кризиса 2008 года покупатели стали переходить на онлайн-покупки в надежде сэкономить. В 2010 году российский оборот интернет-ретейла оценивался в 240 миллиардов рублей, в общей структуре выручки компании доля онлайн-продаж составляла всего 1,5 процента. В те годы и рынок, и потребитель был другой. Не так широко были распространены смартфоны, планшеты и мобильные приложения для них. Заказы в интернет-магазинах делались в основном со стационарных компьютеров или ноутбуков, представленность онлайна в регионах была минимальной.

Покупательские привычки россиян попытались менять с середины нулевых. В тот момент, в разгар потребительского бума, сети пытались экспериментировать с новыми форматами, среди которых были и огромные склады с терминалами. К этой попытке стали возвращаться только через пять лет. В 2011 году появился мультиканальный ретейлер Enter. Его особенностью стали продажи через терминалы. В тот момент много говорилось о синергии онлайна и оффлайна и о том, что весь ассортимент не уместить на полке. Казалось, что покупателю можно дать максимум выбора, если поставить перед ним терминал с каталогом, но перспективная идея огромного ассортимента так и не была реализована. В этот момент на рынок начали аккуратно выходить иностранные игроки, например AliExpress. Сначала площадку не воспринимали всерьез — продажи были сосредоточены вокруг C2C и покупатели мало обращали внимание на возможность заказать что-то из Китая. Но изменение подхода с большим упором на заказы от продавцов и огромное количество распродаж сделали AliExpress одним из самых заметных игроков.

Вместе с мобильным интернетом развивался и рынок мобильных приложений. Эксперты считают, что 2009 год был годом зарождения рынка мобильных приложений в России — на год позже, чем в других развитых странах. По данным J'son & Partners Consulting, рынок мобильных приложений за 2012 год достиг 160 миллиона долларов увеличившись на 256 процентов по сравнению с 2011 годом. Один из драйверов роста рынка мобильных приложений — развитие электронной коммерции. Благодаря AliExpress появилось новое понятие «заказ из-за границы», который упростил возможность покупок для небольших городов, где нет федеральных ретейлеров или куда не осуществляют доставку крупные интернет-магазины.

По итогам 2014 года объем российского рынка интернет торговли составил уже 650 миллиардов рублей, а четыре года спустя, по оценкам аналитиков компании Data Insight, эта цифра увеличилась до 1 триллиона 150 миллиардов рублей. При этом участники рынка отмечали, что уже в 2015 году у крупных онлайн-ретейлеров до трети продаж делалось через мобильные приложения.

Мобильное направление сгенерировало новую формацию интернет-магазинов, изначально ориентированных на работу в приложениях со смартфонов и планшетов. Появление Joom, IHerb и множество других проектов стало следствием развития рынка продаж из-за границы и развитию мобильных приложений.

Основа развития — мобильный интернет

Основной точкой входа в интернет молодой аудитории и жителей небольших городов сегодня выступает мобильный интернет, а именно эти сегменты и составляют костяк пользователей AliExpress в России. Причем, по словам представителей AliExpress, аудитория их площадки постоянно растет и постепенно переходит на более дорогие товары. При этом, покупатели остаются верны платформе — отсюда рост популярности китайских брендов, таких как Xiaomi, Huawei, iRobot. У AliExpress в России сегодня доля заказов через мобильные приложения превышает 65 процентов, в Китае на платформах Alibaba через смартфоны совершается до 90 процентов всех транзакций. Для сравнения, в первом квартале 2018 года доля покупок, совершенных со смартфонов у «Евросети» составила 47 процентов, у «Биглиона» — чуть более 50 процентов, онлайн-продажи объединенной компании «М. Видео» и «Эльдорадо» по итогам девяти месяцев 2018 года достигли примерно пятой части от общего объема продаж, годом ранее они составляли 15,7 процента.

Бурное развитие электронной коммерции требует не только быстрого интернета, но и новой логистики, новых складских помещений. AliExpress еще осенью 2017 года серьезно сократила сроки доставки посылок — с 45 дней до 10-14 дней. Тогда были заключены договоры с « Почтой России » и российской грузовой авиакомпанией AirBridgeCargo. Для AliExpress Россия стала одним из первых регионов, где компания внедрила трекинг посылок и интегрировала его с системой национальной почтовой службы. В мае прошлого года маркетплейс Tmall, входящий в группу Alibaba, открыл в Подмосковье недалеко от аэропорта Домодедово новый распределительный центр, стоимостью 500 миллионов рублей, который позволил сократить сроки обработки заказов вдвое.

Качественное изменение логистики в группе Alibaba открывает огромные перспективы для сторонних предприятий малого и среднего бизнеса. Принципиальным для этих компаний является то, что именно малый и средний бизнес всегда ориентируются на гибкость и экономию бюджета за счет сокращения затрат на покупку собственных ресурсов. Именно это и может предложить группа Alibaba.

У компаний МСП часто нет возможностей инвестировать средства в инфраструктуру вообще и в создание сети складов в частности, что непосредственно сдерживает их рост и ограничивает потенциал поставки товаров вне пределов их «домашнего» региона. К тому же у местных предприниматели не хватает просто времени, чтобы качественно разобраться в технологических тонкостях решений. Зато воспользоваться всем, что есть в арсенале группы AliExpress может действительно каждый, даже самый маленький бизнес, в самых отдаленных от центра регионах. Иными словами, AliExpress воспроизводит сеть на любой из логистических ступеней на новом качественном уровне, давая возможность МСП найти и эксплуатировать свою уникальную нишу.

«ВКонтакте» со всем миром

Интернет-площадки уже не только продают товары, они начали вовсю оказывать влияние на потребительские предпочтения покупателей. Это происходит благодаря открытию гигантами e-commerce магазинов новых форматов, в которых сочетаются преимущества онлайн— и офлайн-торговли, и сервисы совместных покупок, программы лояльности с элементами геймификации.

Мобильные покупки также создали новый тренд спонтанной покупки, который раньше ассоциировался исключительно с люксовым сегментом. Ассортимент, мобильное приложение и скидки сделали возможным ненавязчивый шопинг: теперь покупки можно делать в общественном транспорте, в пробках, в кафе и ресторанах. Изменилась и логика выбора — если раньше к выбору подходили подолгу обдумывая покупку, то теперь проще подолгу листать подборки товаров (как в социальных сетях), чтобы что-то откладывать в корзину, а потом из этого оплачивать, что понравилось. Молодая аудитория и воспринимает шопинг как процесс социализации — этот тренд пришел из Китая, — и все опции формата «С друзьями дешевле» как раз про социальную составляющую.

В продолжение темы социализации аудитории AliExpress запустил совместный проект с одной из крупнейших российских соцсетей «ВКонтакте», интегрировав в нее свое мобильное приложение. В сентябре 2018 года Alibaba Group (владеет AliExpress, Tmall и др.) договорилась о создании СП в сфере электронной коммерции с Mail.Ru Group («ВКонтакте», «Одноклассники»), «МегаФоном» Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Пользователи «ВКонтакте» начиная с 20 февраля смогут покупать товары из всего ассортимента AliExpress, а также работающей на его базе торговой площадки Tmall. Покупки можно будет делать через приложение маркетплейса на платформе VK Apps, а оплачивать их с помощью VK Pay, банковских карт и электронных кошельков.

Следующим шагом взаимодействия станут специальные сниппеты товаров — расширенные ссылки во «ВКонтакте». Обновление поможет аудитории соцсети удобно делиться будущими покупками: все ссылки на AliExpress автоматически преобразуются в карточки товаров с предпросмотром цен и иллюстраций. Пользователи смогут покупать товары, не покидая соцсеть — по клику на сниппет откроется специальное приложение AliExpress на платформе VKApps. По оценкам экспертов компании, в течение года активная аудитория AliExpress может удвоиться в связи с интеграцией. Благодаря сниппетам товаров повысится и социальная активность покупателей, которые смогут проще обмениваться находками, а также участвовать в программах коллективных скидок.

Запрос на удобство и экономию времени со стороны потребителей способен поддержать дальнейший рост онлайн-торговли в России, а работа ретейлеров над продуктовым предложением, коммуникациями, а также форматами и гибкостью доставки могут ускорить переключение покупателей на интернет-шопинг, считают аналитики исследовательской компании Nielsen. Потребители стали больше доверять онлайн-шопингу, а список товаров, которые они предпочитают покупать в интернете, расширился. Развивается интернет, растут продажи смартфонов. Все это говорит о том, что с каждым годом продажи все больше будут уходить в сеть, а тренд на интеграцию социальной коммуникации, игр и покупок станет как никогда перспективным. Эксперты полагают, что при сохранении существующих тенденций к 2023 году рынок вырастет более чем в 2 раза до 2,4 триллиона рублей при среднегодовых темпах роста 16 процентов.