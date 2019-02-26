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ВЭБ передает всю недвижимость под управление в «Дом.РФ» 

РИА Недвижимость 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВЭБ передает всю недвижимость как непрофильные активы под управление компании "Дом.РФ" для возможной последующей продажи этих объектов, сообщил РИА Новости представитель госкорпорации.
"Компания ("Дом.РФ" — ред.) возьмет на себя функции по управлению недвижимостью и возможной ее продаже", — сказал представитель.
Он добавил, что стратегия госкорпорации не подразумевает управление непрофильными активами, в том числе недвижимостью, поэтому эта функция передаётся компании "Дом.РФ", которая, по словам представителя, "обладает соответствующей профессиональной компетенцией".
В свою очередь, в компании "Дом.РФ" подтвердили РИА Новости передачу ВЭБом недвижимости, отметив, что среди объектов есть как жилые, так и коммерческие, в том числе на стадии строительства, и для каждого из объектов компания намерена разработать отдельную стратегию для возможной продажи недвижимости рыночным инвесторам.
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