Сбербанк и МЭР договорились о льготном кредитовании МСП

Минэкономразвития и Сбербанк заключили соглашение о льготном кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Общий объём средств банка предусмотренных на эти цели составляет 70 млрд рублей.

Согласно сообщению пресс-службы кредитной организации, данная программа призвана повысить доступность оборотного и долгосрочного инвестиционного капитала. Процентная ставка для заёмщиков в рамках программы составит 8,5%.

Как ранее сообщал News.ru, льготное кредитование субъектов малого и среднего бизнеса будут осуществлять 70 банков. Минэкономразвития расширило соответствующий список кредитных организаций. Программа МЭР стартовала в декабре 2018 года и реализуется в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2018 году кредитование по льготной ставке осуществляло лишь 15 банков.