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Сбербанк и МЭР договорились о льготном кредитовании МСП 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Минэкономразвития и Сбербанк заключили соглашение о льготном кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса (МСП). Общий объём средств банка предусмотренных на эти цели составляет 70 млрд рублей.
Согласно сообщению пресс-службы кредитной организации, данная программа призвана повысить доступность оборотного и долгосрочного инвестиционного капитала. Процентная ставка для заёмщиков в рамках программы составит 8,5%.
Как ранее сообщал News.ru, льготное кредитование субъектов малого и среднего бизнеса будут осуществлять 70 банков. Минэкономразвития расширило соответствующий список кредитных организаций. Программа МЭР стартовала в декабре 2018 года и реализуется в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2018 году кредитование по льготной ставке осуществляло лишь 15 банков.
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