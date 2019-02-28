«Ситибанк» объяснил закрытие отделений в Москве

Как стало известно, работа шести отделений в столице будет прекращена до конца 2019 года.

Член Правления и руководитель дирекции по работе с частными клиентами АО КБ «Ситибанк» Михаил Бернер пояснил «Говорит Москва», что сокращение числа отделений связано с переходом к цифровой модели ведения бизнеса.

«С 2014 года количество визитов клиентов в отделения Ситибанка по нашим данным неуклонно снижалось. Также снижается количество кассовых и сервисных операций, которые клиенты совершают при визите в отделение. При этом возрастает активность наших клиентов в удаленных каналах. В первом квартале 2019 года будут закрыты отделения «На Большой Никитской», «На Красной Пресне» в Москве и «Большой Проспект» в Санкт-Петербурге; в четвертом квартале в Москве будут закрыты отделения «На Марксистской», «Остоженка», «Авиапарк», «На Ленинском» и «Метрополис», в конце года будет начат процесс подготовки открытия нового отделения-хаба для всех категорий клиентов, о чем, конечно же, сообщим дополнительно».

Ранее клиенты банка, узнавшие о закрытии отделений, выразили предположение, что процесс может быть связан с санкционной политикой в отношении финансовой организации.

В октябре 2017 года СМИ сообщали об уходе банка из России, однако позже Михаил Бернер назвал Россию одним из ключевых рынков и заявил, что банк работает в стандартном режиме.