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«Ситибанк» объяснил закрытие отделений в Москве 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Как стало известно, работа шести отделений в столице будет прекращена до конца 2019 года.
Член Правления и руководитель дирекции по работе с частными клиентами АО КБ «Ситибанк» Михаил Бернер пояснил «Говорит Москва», что сокращение числа отделений связано с переходом к цифровой модели ведения бизнеса.
«С 2014 года количество визитов клиентов в отделения Ситибанка по нашим данным неуклонно снижалось. Также снижается количество кассовых и сервисных операций, которые клиенты совершают при визите в отделение. При этом возрастает активность наших клиентов в удаленных каналах. В первом квартале 2019 года будут закрыты отделения «На Большой Никитской», «На Красной Пресне» в Москве и «Большой Проспект» в Санкт-Петербурге; в четвертом квартале в Москве будут закрыты отделения «На Марксистской», «Остоженка», «Авиапарк», «На Ленинском» и «Метрополис», в конце года будет начат процесс подготовки открытия нового отделения-хаба для всех категорий клиентов, о чем, конечно же, сообщим дополнительно».
Ранее клиенты банка, узнавшие о закрытии отделений, выразили предположение, что процесс может быть связан с санкционной политикой в отношении финансовой организации.
В октябре 2017 года СМИ сообщали об уходе банка из России, однако позже Михаил Бернер назвал Россию одним из ключевых рынков и заявил, что банк работает в стандартном режиме.
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Комментарии3
Компании , Михаил Бернер , Ситибанк
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