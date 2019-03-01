Метростроители устроили сход в Петербурге

Десятки строителей петербургского метро собрались 28 февраля на Театральной площади северной столицы, чтобы обсудить проблемы с зарплатами и поговорить о будущем ОАО «Метрострой».

Рабочие, занятые на строительстве станций Лахтинско-Правобережной линии отметили, что со многими из них полностью еще не рассчитались за декабрь 2018 года, пишет «Петербургский дневник».

«Мне заплатили только 50% зарплаты за декабрь, есть люди, которым совсем недавно перевели оставшиеся деньги за ноябрь. Про январскую зарплату речи вообще не идёт», — рассказал изданию один из метростроевцев, добавив, что он готовит иск в суд о выплате зарплаты и компенсации простоя по вине работодателя.

По его словам, многие его коллеги уже уволились с предприятия, сам он ищет новую работу.

Как сообщил заместитель гендиректора ОАО «Метрострой» Алексей Старков, власти Петербурга ведут разработку документов, которые позволят компании получить дополнительные авансы для строительства трех линий городской подземки. Общая сумма аванса составляет 5,2 млрд рублей, пишет «Фонтанка»

В городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры подтвердили информацию о работе над документами. Соответствующее постановление правительства может быть подписано 5 марта.

В феврале петербургские метростроители три раза приходили к Смольному, требуя выплаты зарплаты за декабрь. Врио главы города Александр Беглов назвал задержку зарплат рабочим «безответственностью».

Как писал News.ru, 8 февраля около 20 работников ночной смены метростроителей Петербурга объявили забастовку. Как сообщил руководитель одной из бригад предприятия, более 600 сотрудников компании «Управление-15 Метрострой» не получили зарплату за декабрь 2018 года. Прир этом, в конце 2018 года власти города уверяли, что работникам ОАО «Метрострой» якобы полностью выплатили долги.