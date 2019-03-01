У Путина попросили денег на газ

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«Новатэк» просит у Путина денег на ямальские проекты 

News.ru 1 час назад
Глава «Новатэка» Леонид Михельсон направил президенту Владимиру Путину просьбу выделить из бюджета 12 млрд рублей на реализацию ямальских проектов.
Согласно письму, на дноуглубление в Обской губе требуется четыре млрд рублей, а на расширение канала к ямальскому порту Сабетта — 8,3 млрд
Михельсон подчеркнул, что для запуска первой линии «Арктик СПГ 2» работы в Обской губе нужно начать в текущем году.
Расширение канала необходимо заводу «Ямал СПГ», который в конце прошлого года вышел на полную мощность.
По словам источника в «Новатэке», глава государства и правительство дали все требующиеся поручения для своевременного решения вопросов о финансировании строительства объектов инфраструктуры.
В свою очередь источник в Кремле сообщил, что выделить необходимую сумму из бюджета «вполне реально», передаёт «Коммерсантъ».
Ранее News.ru писал, что компания «Новатэк» рассчитывает увеличить планы производства сжиженного природного газа (СПГ). К 2030 году планируется увеличить показатель до 70 млн тонн в год против изначально планировавшихся 57 млн тонн в год.
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Комментарии64
Компании , Видео , Леонид Михельсон , Владимир Путин , Администрация Президента РФ , Новатэк
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