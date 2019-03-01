У Путина попросили денег на газ

«Новатэк» просит у Путина денег на ямальские проекты

Согласно письму, на дноуглубление в Обской губе требуется четыре млрд рублей, а на расширение канала к ямальскому порту Сабетта — 8,3 млрд

Михельсон подчеркнул, что для запуска первой линии «Арктик СПГ 2» работы в Обской губе нужно начать в текущем году.

Расширение канала необходимо заводу «Ямал СПГ», который в конце прошлого года вышел на полную мощность.

По словам источника в «Новатэке», глава государства и правительство дали все требующиеся поручения для своевременного решения вопросов о финансировании строительства объектов инфраструктуры.

В свою очередь источник в Кремле сообщил, что выделить необходимую сумму из бюджета «вполне реально», передаёт «Коммерсантъ».

Ранее News.ru писал, что компания «Новатэк» рассчитывает увеличить планы производства сжиженного природного газа (СПГ). К 2030 году планируется увеличить показатель до 70 млн тонн в год против изначально планировавшихся 57 млн тонн в год.