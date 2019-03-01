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«Почта России» захотела выйти за пределы России 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Госкомпания «Почта России» решила выйти за пределы российского рынка, чтобы войти в топ-5 почтовых сервисов мира. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявку госкомпании о разработке международной стратегии.
Максимальная стоимость контракта на оказание «информационно-консультационных услуг по разработке международной стратегии ФГУП „Почта России“ составит 4,98 миллионов рублей. Программа должна расширить спектр услуг „Почты России“ на иностранных рынках, развитие продуктовой линейки.
Компания надеется, что эти меры приведут к росту выручки. В стратегии „Почты России“ до 2023 года, которая проходит согласование в правительстве, говорится, что к 2023 году компания должна зарабатывать 274 миллиарда рублей против нынешних 190 миллиардов в год, причем 40-50 миллиардов компания должна получать именно за счет новых услуг — трансграничные экспресс-доставка и логистика.
Ключевая цель компании — к 2023 году войти в пятерку крупнейших почтовых сервисов мира по маржинальности бизнеса. Из программы следует, что она планирует создать собственный маркетплейс в партнерстве с зарубежным партнером, создать линейку логистических продуктов, создание сервиса экспорта российский товаров за рубеж.
Издание отмечает, что на текущий момент зарубежные рынки приносят около 20 процентов выручки всей компании, в случае успешной реализации международной стратегии, ее доля сможет сравняться с внутренним рынком.
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Компании , Почта России
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