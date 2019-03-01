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«Газпром» снизил поставки в Европу 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Газпром" в начале 2019 года снизил объем поставок в страны дальнего зарубежья, сообщает управление информации компании.
Как отмечается, с 1 января по 28 февраля 2019 года "Газпром" поставил 32,7 млрд куб. м газа. Это на 5,8% ниже того показателя, который был зафиксирован в аналогичный период в 2018 году.
"На объемы экспорта повлияла, в том числе, теплая погода, установившаяся в Европе в феврале", — отметили в компании.
Уточняется, что поставки в отдельные страны при этом увеличились. Среди них Австрия (34,9%), Чехия (77,9%), Италия (10,9%), Словакия (13,2%), а также Венгрия (10,1%), Сербия (5,2%) и Дания (9,9%).
Ранее сообщалось, что в "Нафтогазе" заявили о победе в разбирательстве с "Газпромом".
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Компании , Нафтогаз , Газпром
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