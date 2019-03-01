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Россия отказалась признать победу Украины в суде Гааги 

Lenta.ru 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Москва не признала частичное решение Гаагского суда по иску «Нафтогаза Украины» против России в связи с утратой активов компании в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе российского Министерства юстиций, передает РБК.
Отмечается, что Россия отказывается признавать результаты разбирательства из-за того, что у Гаагского арбитража нет «юрисдикции на рассмотрение иска НАК „Нафтогаз“ и других к Российской Федерации». Кроме того, российская сторона не участвовала в разбирательстве, подчеркнули в ведомстве.
В Минюсте также добавили, что примут «все необходимые меры», чтобы защитить интересы России.
«Нафтогаз» подал иск к России в Третейский суд в Гааге с требованием возместить убытки от потери активов в Крыму в 2016 году. В марте 2018 года коммерческий директор компании Юрий Витренко заявил, что сумма иска «Нафтогаза» и его дочерних компаний составляет восемь миллиардов долларов с учетом процентов. 1 марта глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что компания выиграла иск.
Ключевым активом «Нафтогаза» в Крыму был «Черноморнефтегаз». После референдума в 2014 году имущество компании национализировали и внесли в уставный капитал новой компании — крымского республиканского предприятия «Черноморнефтегаз».
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Комментарии
Компании , Экономика , Юрий Витренко , Нафтогаз , Минюст РФ
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