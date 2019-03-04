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Стали известны убытки нефтяников от налогового маневра 

BFM.RU + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Налоговый маневр с начала года принес нефтяникам 55 млрд рублей убытков, подсчитала компания Vygon Consulting. Причина заключается в том, что нефтяники поставили топливо не на внешний, а на внутренний рынок.
На совещании 7 марта с куратором отрасли вице-премьером Дмитрием Козаком нефтяные компании попросят исправить ситуацию, чтобы уменьшить потери. Суть в том, чтобы изменить способ, которым рассчитывается компенсация из бюджета поставок топлива на внутренний рынок. Об этом рассказали «Ведомостям» два чиновника и сотрудник нефтяной компании.
Формула компенсации, написанная в правительстве в 2018 году, оказалась неэффективной: в январе 2019 года внутренние цены на бензин были ниже цены отсечения, и по формуле производителям бензина пришлось уплатить в бюджет 10 млрд рублей, подсчитала Vygon.
Фиксированную цену отсечения при расчете компенсации за поставку на внутренний рынок надо заменить плавающей, это компенсирует убытки нефтяникам, сообщили газете чиновник и источник в топливной компании. Нефтяники предлагают учитывать курс доллара, цену нефти и нефтепродуктов на внутреннем рынке.
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Комментарии3
Компании , Дмитрий Козак , Ведомости
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