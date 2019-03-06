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«Газпром» построил треть «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Газпром" построил треть газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении компании.
"К настоящему времени в Балтийском море уложено 818 километров труб — это уже ровно треть общей протяженности газопровода", — говорится в сообщении по итогам встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле.
Миллер и Зеле также обсудили рост экспорта российского газа в Австрию. По предварительным данным, "Газпром" с 1 января по 5 марта увеличил поставки газа в Австрию на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 3,3 миллиарда кубометров.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Из перечисленных стран оператору "Северного потока-2" осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
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Компании , Экономика , Алексей Миллер , Газпром
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