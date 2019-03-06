«Газпром» построил треть «Северного потока — 2»

"Газпром" построил треть газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении компании.

"К настоящему времени в Балтийском море уложено 818 километров труб — это уже ровно треть общей протяженности газопровода", — говорится в сообщении по итогам встречи председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера и председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле.

Миллер и Зеле также обсудили рост экспорта российского газа в Австрию. По предварительным данным, "Газпром" с 1 января по 5 марта увеличил поставки газа в Австрию на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, до 3,3 миллиарда кубометров.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Из перечисленных стран оператору "Северного потока-2" осталось получить разрешение на строительство только от Дании.